Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Cissokho Kadro Dışı Kaldı

Antalyaspor'da Cissokho Kadro Dışı Kaldı

1 saat önce

ANTALYASPOR'a sezon başında transfer olan Aly Cissokho, takıma uyum sağlayamaması ve performans düşüklüğü nedeniyle yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Antalyaspor'da Cissokho Kadro Dışı Kaldı, System.String[]


ANTALYASPOR'a sezon başında transfer olan Aly Cissokho, takıma uyum sağlayamaması ve performans düşüklüğü nedeniyle yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da sezon başı Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Aly Cissokho, kadro dışı kaldı. Yönetimin, Fransız futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı almasındaki nedenin ise performans düşüklüğü ve takıma uyum sağlamakta zorlanması gösterildi. Sezon başında Antalyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Cissokho, kırmızı beyazlı formayla 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 14'ü Spor Toto Süper Lig olmak üzere toplam 16 maça çıkmıştı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:47 Kaynak: DHA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor
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