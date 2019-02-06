Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Cissokho Kadro Dışı Kaldı

Antalyaspor'da Cissokho Kadro Dışı Kaldı

1 saat önce

Spor Toto Süper Ligi takımlarından Antalyaspor'a sezon başında transfer olan 31 yaşındaki Fransız futbolcu Aly Cissokho kadro dışı bırakıldı.

Antalyaspor'da Cissokho Kadro Dışı Kaldı, System.String[]
Spor Toto Süper Ligi takımlarından Antalyaspor'a sezon başında transfer olan 31 yaşındaki Fransız futbolcu Aly Cissokho kadro dışı bırakıldı. Antalyaspor'da sezon başı Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Fransız futbolcu Aly Cissokho, yönetimin kararıyla performans düşüklüğü ve takıma uyum sağlamakta zorlanması gerekçesiyle kadro dışı kaldı. Sezon başında Antalyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Cissokho, kırmızı-beyazlı formayla 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 14'ü Spor Toto Süper Lig olmak üzere toplam 16 maça çıktı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Güncel
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