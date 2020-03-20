Antalyaspor'da corona virüsü önlemleri! Yasak ve kararlar... - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da corona virüsü önlemleri! Yasak ve kararlar... - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da corona virüsü önlemleri! Yasak ve kararlar...

6 saat önce

Koronavirüs tedbiri amacıyla Süper Lig'de maçların ertelenmesinin ardından Farport TAV Antalyaspor'da yönetim bazı kuralları hayata geçirdi.

Antalyaspor'da corona virüsü önlemleri! Yasak ve kararlar..., System.String[]

Koronavirüs tedbiri amacıyla Süper Lig'de maçların ertelenmesinin ardından Farport TAV Antalyaspor'da yönetim bazı kuralları hayata geçirdi. Antrenmanlara ara veren kırmızı beyazlılarda yönetim, futbolculara virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Yabancı futbolcuların yurt dışına çıkmamasını talep eden yönetim, yerli futbolcuların da Antalya'da ikamet ettikleri evlerinde kalması gerektiğini belirtti.


Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, tesislerde de çalışan sayısını en aza indirdi. Zorunlu olarak çalışması gerekenlerin mesai yaptığı tesislerde, vardiya sisteminin yanı sıra çalışan sayısının en aza indirilmesi için çoğu kişiye istirahat verildi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:17 

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