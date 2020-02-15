Antalyaspor'da defans oyuncusu Bahadır, 5 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da defans oyuncusu Bahadır, 5 ay sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da defans oyuncusu Bahadır, 5 ay sahalardan uzak kalacak

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ün sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Antalyaspor'da defans oyuncusu Bahadır, 5 ay sahalardan uzak kalacak, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ün sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.


Antalyaspor'un 25 yaşındaki genç defans oyuncusu Bahadır Öztürk, Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının ilk yarısını arka adalesindeki yırtık nedeniyle tamamlayamamıştı. Tedavisinin ardından devre arasında takımla çalışmalarına başlayan Öztürk'ün sakatlığı yeniden nüksetti. Bir süre tedavisine Antalya'da devam edilen Bahadır Öztürk, daha sonra Almanya'nın Berlin Charite Üniversitesi Tıp Merkezi'nde sağ arka adalesinden yaklaşık 1 saat süren bir operasyon geçirdi. Cerrahi Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Ulrich Stöckle tarafından ameliyat edilen Bahadır Öztürk'ün 1 hafta sonra taburcu edileceği, yaklaşık 4-6 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği ve sahalara dönüşünün 4-5 ayı bulabileceği belirtildi. - ANTALYA

Bahadır Öztürk, Antalyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:06 Kaynak: İHA
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