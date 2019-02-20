Antalyaspor'da Demir Grup Sivasspor Maçı Hazırlıkları
2 saat önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinden sonra pas ve şut çalışması ile dayanıklılık koşuları yaptı.
Yarı sahada taktik çalışmasıyla devam eden idman, yine yarı sahada oynanan maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Tarık Çamdal'ın takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmana, tedavisi süren Ondrej Celustka katılmadı.
Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA
Bursaspor'da Sakatlığı Geçen Diafro Sakho Takımla Çalıştı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı!
Başakşehir'in Yeni Futbolcusu Kudryashov: Fenerbahçe Beni Oyaladı
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere