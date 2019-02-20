Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Demir Grup Sivasspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da Demir Grup Sivasspor Maçı Hazırlıkları

2 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Antalyaspor'da Demir Grup Sivasspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinden sonra pas ve şut çalışması ile dayanıklılık koşuları yaptı.


Yarı sahada taktik çalışmasıyla devam eden idman, yine yarı sahada oynanan maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Tarık Çamdal'ın takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmana, tedavisi süren Ondrej Celustka katılmadı.

Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA

Antalyaspor, Sivasspor, Spor
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