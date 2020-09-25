Antalyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

Kırmızı-beyazlı takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.

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