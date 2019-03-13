Antalyaspor'da Derbi Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor, bugünkü antrenmanını öğle saatlerinde yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kaleciler ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı. Kırmazı-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışmasından sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maçı mavi takım kazandı. - ANTALYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:08 Kaynak: İHA
Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor Maçının Gün ve Saati Değişti
Beşiktaş'ın Göztepe Maçı Biletleri Satışa Çıktı
Rumen Basını: Lucescu Oğlu ile Birlikte Beşiktaş'a Geliyor
Bodrumspor'da Engin İpekoğlu Dönemi Bitti