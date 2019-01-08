Antalyaspor'da Devre Arası Hazırlıkları

Antalyaspor
, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Antalyaspor, turizm bölgesi Belek
'te devre arası hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz
gözetiminde gerçekleşen antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra dayanıklılık-kuvvet çalışmaları yapıldı. Ruud Boffin
, Enes Sancar Şahin, Digeo Angelo, Luis Chico, Abdelaziz Barrada, Souleymane Doukara, Charles da Silva
ve Doğukan Sinik'ten oluşan futbolcu grubu, antrenmanı minyatür kale maçı ile tamamladı. - ANTALYA