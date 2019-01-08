Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Devre Arası Hazırlıkları

Antalyaspor'da Devre Arası Hazırlıkları

1 saat önce

Antalyaspor, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antalyaspor'da Devre Arası Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antalyaspor, turizm bölgesi Belek'te devre arası hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleşen antrenmanda düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra dayanıklılık-kuvvet çalışmaları yapıldı. Ruud Boffin, Enes Sancar Şahin, Digeo Angelo, Luis Chico, Abdelaziz Barrada, Souleymane Doukara, Charles da Silva ve Doğukan Sinik'ten oluşan futbolcu grubu, antrenmanı minyatür kale maçı ile tamamladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Belek, Antalyaspor, Spor
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