Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Dg Sivasspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Antalyaspor'da Dg Sivasspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

- Antalyaspor'da DG Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyorANTALYA - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

- Antalyaspor'da DG Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

ANTALYA - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada, pas, şut ve taktik çalıştı.
Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Tarık Çamdal takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Celutska ise idmana katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:03 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Sivasspor, Spor
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