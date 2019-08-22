Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Doukara ile yollar ayrıldı
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Antalyaspor'da Doukara ile yollar ayrıldı

1 saat önce

Antalyaspor'da forma giyen Senegalli golcü oyuncu Souleymane Doukara, Suudi Arabistan'ın El İttifak Kulübüne transfer oldu.

Antalyaspor'da Doukara ile yollar ayrıldı, System.String[]

Antalyaspor'da forma giyen Senegalli golcü oyuncu Souleymane Doukara, Suudi Arabistan'ın El İttifak Kulübüne transfer oldu.

Antalyaspor Kulübü, 27 yaşındaki Doukara'nın takımdan ayrılması üzerine sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Antalyaspor'umuzda 31 Ocak 2018 tarihinden bu yana forma giymekte olan futbolcumuz Souleymane Doukara, Suudi Arabistan'ın El İttifak Kulübüne transfer olmuştur. Souleymane Doukara'ya kulübümüze verdiği hizmet için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."

Osmanlıspor'dan Akdeniz ekibine transfer edilen Doukara, kırmızı-beyazlı formayla 2017-2018 sezonunda 14 maçta bin 175 dakika forma giydi ve 6 gol attı. Doukara, 2018-2019 sezonunda ise 26 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında toplam bin 956 dakika Antalyaspor formasını terletti, 10 kez gol sevinci yaşadı.

Suudi Arabistan, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:40 Kaynak: AA
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