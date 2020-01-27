Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçirildi

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un anlaşmaya vardığı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçirildi.

Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçirildi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un anlaşmaya vardığı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesinden yapılan açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm'ün ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Antalyaspor, Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyen deneyimli defans oyuncusuyla 1,5 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.

Ersan Adem Gülüm, Antalyaspor, Memorial, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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