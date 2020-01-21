Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm sesleri - Son Dakika
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Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm sesleri

6 saat önce

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm sesleri, System.String[]

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.


Akdeniz ekibi, Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Lukas Podolski ve Sinan Gümüş'ün ardından Ersan Adem Gülüm'ü kadrosuna kattı.


TRT Spor'un haberine göre 32 yaşındaki stoper, kısa süre içerisinde Antalyaspor'a imza atacak.


Ülkemizde daha önce sırasıyla Manisaspor, Elazığspor, Adanaspor ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli stoper, son olarak Avustralya Ligi ekiplerinden Western United'da oynuyordu. (Fanatik)


Ersan Adem Gülüm, Sinan Gümüş, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:42 
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