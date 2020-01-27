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Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm ve Podolski sağlık kontrolünden geçirildi
6 saat önce
Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesinden yapılan açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm ve Lukas Podolski'nin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesinden yapılan açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm ve Lukas Podolski'nin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Antalyaspor, Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm ve Son olarak Japon Kulübü Vissel Kobe'de top koşturan 34 yaşındaki Lukas Podolski ile 1,5 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:11
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