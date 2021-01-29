Antalyaspor'da eski kulüp başkanları, genel kurul öncesi buluştu

Antalyaspor'da eski başkanlar, 9 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul öncesi bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, eski başkanlarla buluştu.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya, eski başkanlar Dündar Uluğkay, Hasan Subaşı, Sedat Peker ve Atilla Ekmen katıldı.

Genel kurul öncesi yaşanan süreçle ilgili görüşlerini açıklayan eski başkanlar, fikir alışverişinde bulundu.

Uluğkay, Subaşı, Peker ve Ekmen, 19 Ocak'ta Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldıklarını açıklayan Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk'e, verdikleri hizmetlerden ve emeklerden dolayı teşekkür etti.

Öztürk ailesinin Antalyaspor'a katkısının unutulmayacağını belirten eski başkanlar, ayrıca genel kurulda oluşturulacak yeni yönetim kuruluna tam destek vereceklerini, üzerlerine düşen her göreve de hazır olduklarını bildirdi.