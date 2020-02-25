Antalyaspor'da Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

6 saat önce

Fraport TAV Antalyaspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürerken, karşılaşmanın biletleri de 20 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Antalyaspor'da Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürerken, karşılaşmanın biletleri de 20 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşmada puan ya da puanlar hedefleyen kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, kondisyon ve taktik çalıştı.

Antalyaspor yönetimi, taraftarlarına tribünleri doldurmaları ve takımı desteklemeleri çağrısı yaptı. Kulübün sosyal medya hesaplarından 'Şimdi tek yürek olma zamanı' sloganıyla taraftarları maça davet eden kırmızı beyazlılarda, karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri VIP 100, batı tribünü 60, Adopen tribünü 40, The Land of Legends tribünü 20, kuzey kale arkası tribünü 20, misafir takım tribünü 26 liradan satışa çıktı.


Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
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