Antalyaspor'da Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşmada puan ya da puanlar hedefleyen kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, kondisyon ve taktik çalıştı.

Fraport TAV Antalyaspor 'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürerken, karşılaşmanın biletleri de 20 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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