Antalyaspor'da futbolculara 3 gün izin verildi

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara 3 gün izin verdi.

Süper Lig'in 31. haftasında dün konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılarda futbolcular, lige milli maç nedeniyle verilen ara dolayısıyla 3 günü izinli olarak geçirecek.

Akdeniz ekibi, 32. haftada MKE Ankaragücü'ne 4 Nisan Pazar günü konuk olacağı maçın hazırlıklarına 25 Mart Perşembe günü başlayacak.