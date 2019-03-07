Antalyaspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından futbolcular taktik çalıştı.
Sakatlığı bulunan Tarık Çamdal, antrenmana katılmadı.
Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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