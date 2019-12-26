Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlandı.

Ardından ayak tenisi oynayan futbolcular, son bölümünde şut çalışması yaptı.

Galatasaray maçı öncesi son idmanını yarın gerçekleştirecek Antalyaspor, öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek.

Antalyaspor, Galatasaray, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:20 Kaynak: AA
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