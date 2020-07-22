Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 34. haftanın açılış maçında Galatasaray'ı konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, taktiksel çalışmaların ardından dar alan maçı ile sona erdi.
Bir süredir sakatlığı süren defans oyuncusu Bahadır Öztürk, takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar, ligin son haftasında 24 Temmuz Cuma günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.