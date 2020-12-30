Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

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