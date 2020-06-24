Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı!

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idman, yenilenme koşusunun ardından ısınma hareketleri, çabukluk, dayanıklılık ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Ligin 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor 'u 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

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