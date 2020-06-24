Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı!
Ligin 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Ligin 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idman, yenilenme koşusunun ardından ısınma hareketleri, çabukluk, dayanıklılık ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:40
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