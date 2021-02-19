Antalyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları

Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti

Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz

Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu

Öte yandan, kırmızı-beyazlı kulübün, sosyal medya hesaplarından "Çalışmalarımız son hızıyla sürüyor!" başlıklı paylaşımında yer verilen ve futbolcuların saha çalışmasında drone ile çekilip hızlandırılan görüntülerle hazırladığı klip, beğeni kazandı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, top kapma, pas çalışmasıyla devam eden idmanın kalan kısmında, taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanı, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşti.

Gökçek, İmamoğlu'nun kendisini engellemesiyle ilgili ilk kez konuştu: Benden korkuyor