Antalyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda 21 Şubat Pazar günü Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanı, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşti.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, top kapma, pas çalışmasıyla devam eden idmanın kalan kısmında, taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.
Antrenmana, sakatlığı süren orta saha oyuncusu Ufuk Akyol katılmadı, Brezilyalı defans oyuncusu Naldo takımdan ayrı çalıştı.
Akdeniz ekibi, Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Öte yandan, kırmızı-beyazlı kulübün, sosyal medya hesaplarından "Çalışmalarımız son hızıyla sürüyor!" başlıklı paylaşımında yer verilen ve futbolcuların saha çalışmasında drone ile çekilip hızlandırılan görüntülerle hazırladığı klip, beğeni kazandı.
Kaynak: AA
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