Antalyaspor'da Gelson Dala ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Gelson Dala ayrıldı - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da Gelson Dala ayrıldı

6 saat önce

ANTALYASPOR, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer ettiği 23 yaşındaki forvet Gelson Dala ile yollarını ayırdı.

Antalyaspor'da Gelson Dala ayrıldı, System.String[]

ANTALYASPOR, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer ettiği 23 yaşındaki forvet Gelson Dala ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, sezon başında Portekiz Süper Ligi takımı Sporting Lizbon'dan kiraladığı Gelson Dala takımdan ayrıldı. Kırmızı beyazlılarda, 6 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçta maçta forma giyen Angolalı futbolcu, istenen performansı verememesi üzerine kulübüne döndü.

Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcuya başarı diledi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüze sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Gelson Dala bugün itibarıyla kulübüne dönmüştür. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


Sporting Lizbon, Antalyaspor, Portekiz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek
Rıza Çalımbay, röportaj verirken transfer görüşmesi yaptı Steven Nzonzi, West Ham United'la anlaşmak üzere Medipol Başakşehir, Kırklarelispor'la 0-0 berabere kalarak Türkiye Kupası'ndan elendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:57:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'da Gelson Dala ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]