Antalyaspor'da Gelson Dala ile yollar ayrıldı!

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sezon başında satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Dala'nın Portekiz temsilcisine döndüğü belirtildi.



Açıklamada, Dala'ya kariyerinde başarılar dilendi.