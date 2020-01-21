Antalyaspor'da Gelson Dala ile yollar ayrıldı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Gelson Dala ile yollar ayrıldı! - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da Gelson Dala ile yollar ayrıldı!

12 dakika önce

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sezon başında satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Süper Lig takımlarından Antalyaspor, sezon başında satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Angolalı futbolcu Gelson Dala ile yollarını ayırdığını açıkladı.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Sporting Lizbon'dan transfer edilen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Dala'nın Portekiz temsilcisine döndüğü belirtildi.


Açıklamada, Dala'ya kariyerinde başarılar dilendi.

Sporting Lizbon, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:22 
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