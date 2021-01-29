Antalyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile 31 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda ısınma, açma-germe hareketleri, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA
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