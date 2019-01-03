Antalyaspor'da Hazırlıklar Sürüyor
1 saat önce
Antalyaspor, Belek kampındaki ikinci antrenmanını bugün yaptı.
Antalyaspor
, Belek
kampındaki ikinci antrenmanını bugün yaptı.
Belek kampındaki ilk antrenmanı sağanak yağmur altında gerçekleştiren Antalyaspor, bugün güneşli havada çalıştı. Sahanın çevresinde yapılan düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas koordinasyon çalışması ile devam etti. Kaleciler ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu
gözetiminde ayrı çalıştı. Teknik direktör Bülent Korkmaz
, takıma daha sonra 4 minyatür kaleli yarım sahada taktik çalışma yaptırdı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.
Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yine kamp yaptığı Regnum Carya
Sahası'nda gerçekleştirecek.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:21 Kaynak: DHA
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