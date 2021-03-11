Antalyaspor'da hedef beraberlik serisini galibiyetle sonlandırmak - Son Dakika

Antalyaspor'da hedef beraberlik serisini galibiyetle sonlandırmak

11.03.2021 15:47
Antalyaspor'da hedef beraberlik serisini galibiyetle sonlandırmak, System.String[]

Süper Lig'de üst üste son 7 maçında berabere kalan FT Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından 3 puan hedefliyor.

Süper Lig'de üst üste son 7 maçında berabere kalan FT Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından 3 puan hedefliyor.

Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü ligde 5'inci sırada yer alan kentin diğer Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, Sarper Barış Saka, İsmail Şencan ve Bahtiyar Birinci hakem üçlüsü yönetecek. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar serisini devam ettirerek 14 maça çıkarmayı hedefliyor. Antalyaspor'un 29 hafta sonunda ligde 7 galibiyeti, 15 beraberliği ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. Ligde üst üste 7 maçtır berabere kalan Antalyaspor'da, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınacak 3 puanla bu hasrete son verilmek isteniyor.

Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlılar antrenmanı çift kalede yapılan taktik ağırlıklı maçla tamamladı. Antalyaspor, yarın sabah antrenmanın ardından Alanya'ya hareket edecek.

Kırmızı beyazlılarda Fredy cezası, Ufuk Akyol ise sakatlığı nedeniyle bu zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezasını tamamlayan kaleci Boffin ise takımdaki yerini alabilecek.

Antalyaspor, 17 Mart Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Alanyaspor'u konuk edecek.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor'da hedef beraberlik serisini galibiyetle sonlandırmak
Antalyaspor'da hedef beraberlik serisini galibiyetle sonlandırmak
Antalyaspor'da hedef beraberlik serisini galibiyetle sonlandırmak
Antalyaspor'da hedef beraberlik serisini galibiyetle sonlandırmak

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da hedef beraberlik serisini galibiyetle sonlandırmak - Son Dakika Spor


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