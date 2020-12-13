Antalyaspor'da hedef ilk deplasman galibiyetini almak - Son Dakika

Antalyaspor'da hedef ilk deplasman galibiyetini almak

13.12.2020 18:14
Antalyaspor'da hedef ilk deplasman galibiyetini almak, System.String[]

Süper Lig'de 12'nci haftanın kapanış karşılaşmasında Sivasspor'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.

Süper Lig'de 12'nci haftanın kapanış karşılaşmasında Sivasspor'a konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor, ilk deplasman galibiyetini hedefliyor.

Süper Lig'de 11 haftada 13 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, Sivasspor ile pazartesi günü haftanın kapanış maçında karşılaşacak. Akdeniz ekibi ile Yiğidolar toplamda 33, Süper Lig'de ise 24'üncü kez birbirlerine rakip olacak.

7 OYUNCU SAKAT, FREDY'NİN DURUMU MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAKKırmızı-beyazlı ekipte zorlu Sivasspor maçı öncesi, 10 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Akdeniz ekibinde; Veysel Sarı, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Drole, Bahadır Öztürk ve Serdar Gürler, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Angolalı oyuncu Fredy'nin durumu ise maç günü belli olacak."32 KEZ RAKİP OLDULAR"Antalyaspor ile Sivasspor ilk olarak 1978-1979 sezonunda Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Kırmızı beyazlı iki takımın oynadığı 32 maçta Antalyaspor 10 galibiyet alırken Sivaspor 14 kez sahadan galip ayrıldı. 8 maçta işte taraflar eşitliği bozamadı.32 maçın; 3'ü Türkiye Kupası, 1'i hazırlık maçı, 6'sı TFF 1'inci Lig ve 22'si Süper Lig maçı olarak kayıtlarda yerini aldı.SİVASSPOR EVİNDE ÜSTÜNFraport TAV Antalyaspor, Sivasspor ile deplasmanında 16 kez karşılaştı. Antalyaspor bu maçlarda rakibine karşı 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.EN ÇOK 2-1'LİK SKOR ALINDIAntalyaspor ile Yiğidolar'ın maçlarında en çok 2-1'lik skor sahaya yansıdı. İki takım 8 kez 2-1'lik skorlarla sahadan ayrıldı. Akdeniz ekibi ile Doğu temsilcisi 5'er kez 1-1 ve 2-0, 4 kez 1-0, 2'şer kez ise 0-0, 3-0 ve 3-1'lik skorlar elde etti. İki takım 1'er kez ise 2-2, 3-2, 4-1 ve 4-2'lik sonuçlar elde etti.HALİS ÖZKAHYA DÜDÜK ÇALACAKLigin 12'nci haftasının kapanış maçında yarın saat 19.00'da oynanacak Sivasspor- Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını, İzmir bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya yönetecek. Hakem Özkahya, daha önce Antalyaspor'un 29 maçında düdük çaldı. Kırmızı beyazlılar bu maçlarda 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Akdeniz ekibi bu maçlarda 42 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü. Özkahya'nın yönettiği 11 deplasman maçında Antalyaspor 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Fraport TAV Antalyaspor, Halis Özkahya'nın deplasmanda yönettiği 11 maçta, rakiplerine 14 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü."HEDEF İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ"Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon henüz deplasmanda galibiyet göremedi. Kırmızı beyazlılar 5 deplasman maçında 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 3'üncü maçına çıkacak kırmızı beyazlıların tek hedefi, ilk deplasman galibiyetini alarak Antalya'ya dönmek.Antalyaspor'un Sivasspor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Nuri, Eren, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic."SAKAT: Veysel Sarı, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Drole, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler

CEZALI: Yok


Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da hedef ilk deplasman galibiyetini almak - Son Dakika Spor


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