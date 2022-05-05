Antalyaspor'da hedef yenilmezlik serisini 14'e çıkarmak - Son Dakika
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Antalyaspor'da hedef yenilmezlik serisini 14'e çıkarmak

05.05.2022 15:08
Antalyaspor'da hedef yenilmezlik serisini 14'e çıkarmak

Süper Lig'de 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen FT Antalyaspor'da, zorlu Konyaspor öncesi 3 eksik bulunuyor.

Süper Lig'de 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen FT Antalyaspor'da, zorlu Konyaspor öncesi 3 eksik bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve topladığı 52 puanla averajla 9. sırada yer alan FT Antalyaspor'da gözler zorlu Konyaspor maçına çevrildi. Ligin 36. haftasında pazartesi günü sahasında Konyaspor'u ağırlayacak olan kırmızı-beyazlılar akşam antrenmanı ile hazırlıklarına başlayacak. Güney ekibi futbol sorumlusu Nuri Şahin idaresinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başlayacağı çalışmalarına, sakatlıkları bulunan Admir Mehmedi, Harun Alpsoy ve Hakan Özmert katılmayacak. Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalarına başlayan Ufuk Akyol'un görev verilmesi halinde sahaya çıkabilecek. Geçen yılki 13 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasından puan yada puanlar alarak serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlıların pazartesi günü saat 20.00'da Antalya Stadyumu'ndaki karşılaşmasını Mete Kalkavan, Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam hakem üçlüsü yönetecek.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor'da hedef yenilmezlik serisini 14'e çıkarmak
Antalyaspor'da hedef yenilmezlik serisini 14'e çıkarmak
Antalyaspor'da hedef yenilmezlik serisini 14'e çıkarmak

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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