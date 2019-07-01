Antalyaspor'da iki transfer
1 saat önce
ANTALYASPOR, Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük'ten Ufuk Akyol ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:52 Kaynak: DHA
ANTALYASPOR, Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere
ve Fatih Karagümrük
'ten Ufuk Akyol ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor
'da transfer çalışmaları devam ediyor. Aatif Chahechouhe
'yu kadrosuna dahil eden kırmızı-beyazlılar, iki futbolcu daha transfer etti. Antalyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nden Ufuk Akyol ile prensipte anlaştı. Antalyaspor yönetiminin iki genç futbolcuyla düzenlenecek törende sözleşme imzalayacağı belirtildi. Almanya
'da yetişen 21 yaşındaki ön libero Ufuk Akyol, geçen sezon 25 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ise takımında geçen sezon 25 maçta 1 gole adını yazdırdı.
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