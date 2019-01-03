Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları
1 saat önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Belek'te devam etti.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Belek
'te devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde dün kamp çalışmalarına başlayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde devre arası hazırlıkları kapsamında ikinci idmanını gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas koordinasyon çalışmasıyla devam ederken, ardından 4 minyatür kaleli yarım sahada taktik antrenman yapıldı. Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:42 Kaynak: AA
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