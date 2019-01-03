Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

1 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Belek'te devam etti.

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Belek'te devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde dün kamp çalışmalarına başlayan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devre arası hazırlıkları kapsamında ikinci idmanını gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas koordinasyon çalışmasıyla devam ederken, ardından 4 minyatür kaleli yarım sahada taktik antrenman yapıldı. Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Spor
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