Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

1 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre devre arası kampını Belek'te sürdüren Antalyaspor futbolcuları, antrenmanda dayanıklılık çalışması yaptı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, Ondrej Celustka, William Vainqueur, Nazım Sangare, Aly Cissokho, Souleymane Doukara, Jean Armel Drole ve Serdar Özkan'dan oluşan yedi futbolcu yer aldı.

Hafif sakatlığı nedeniyle dünkü antrenmanda bulunmayan Serdar Özkan, ısınma hareketlerinden sonra koşuyla çalışmasını tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Belek, Antalyaspor, Spor
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