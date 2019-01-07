Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Belek
'te sürdüren Antalyaspor'da antrenman eksiği bulunan futbolcular Diego Angelo
, Luis Chico, Souleymane Doukara, Abdelaziz Barrada, Zeki Yıldırım
ve Doğukan Sinik ile kaleciler Ruud Boffin
, Ferhat Kaplan
ve Enes Sancar Şahin çalıştı.
Antrenmanda futbolcular koşu, ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışmasının ardından şut çalışması gerçekleştirdi.
Takım akşam antrenmanını ise tam kadro yapacak.