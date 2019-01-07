Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

10 dakika önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Belek'te sürdüren Antalyaspor'da antrenman eksiği bulunan futbolcular Diego Angelo, Luis Chico, Souleymane Doukara, Abdelaziz Barrada, Zeki Yıldırım ve Doğukan Sinik ile kaleciler Ruud Boffin, Ferhat Kaplan ve Enes Sancar Şahin çalıştı.

Antrenmanda futbolcular koşu, ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışmasının ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

Takım akşam antrenmanını ise tam kadro yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Belek, Antalyaspor, Spor
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