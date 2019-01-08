Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı takım, devre arası kamp çalışmalarına, teknik Direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde Belek
Turizm Merkezi'nde devam etti.
Takımın hazırlık maçı kadrosunda yer almayan 8 futbolcu da antrenmana katıldı. İdmanda, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ile kuvvet çalışmaları yapıldı.
Antrenman, Ruud Boffin
, Enes Sancar Şahin, Digeo Angelo, Luis Chico, Abdelaziz Barrada, Souleymane Doukara, Charles da Silva
ve Doğukan Sinik'ten oluşan grubun, minyatür kale maçıyla tamamladı.