Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

1 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı takım, devre arası kamp çalışmalarına, teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Belek Turizm Merkezi'nde devam etti.

Takımın hazırlık maçı kadrosunda yer almayan 8 futbolcu da antrenmana katıldı. İdmanda, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık ile kuvvet çalışmaları yapıldı.

Antrenman, Ruud Boffin, Enes Sancar Şahin, Digeo Angelo, Luis Chico, Abdelaziz Barrada, Souleymane Doukara, Charles da Silva ve Doğukan Sinik'ten oluşan grubun, minyatür kale maçıyla tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor
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