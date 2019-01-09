Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları
31 dakika önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürüyor.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Belek
'te sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını konakladığı otelin spor salonunda yaptı.
Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını da aynı otelin sahasında gerçekleştirdi. Akşam antrenmanına, kamp kadrosunda yer alan ve sakatlık sorunu olmayan tüm futbolcular katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:36 Kaynak: AA
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