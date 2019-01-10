Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

2 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Belek'te sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, hazırlık maçı kadrosunda yer almayan futbolcular sabah antrenmana çıktı.

Futbolculardan Hakan Özmert, Ondrej Celustka ve Sergen Yatağan kamp yapılan otelin spor salonunda çalışırken, kaleciler Ruud Boffin ile Enes Sancar Şahin ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde sahada antrenman gerçekleştirdi.

Antalyaspor, hazırlık maçında bu akşam Almanya temsilcisi Sandhausen ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:48 Kaynak: AA

Belek, Antalyaspor, Spor
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