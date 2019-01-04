Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Antalyaspor, devre arası kamp çalışmalarını dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı antrenman ile sürdürdü.

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Antalyaspor, devre arası kamp çalışmalarını dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı antrenman ile sürdürdü.

Antalyaspor, Belek'te devre arası kamp çalışmalarını Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürüyor. Kampın 3. günündeki antrenman, Regnum Carya Sahası'nda gerçekleştirilen düz koşuyla başladı. Daha sonra eğitsel oyunla ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Neşeli geçen eğitsel oyundan sonra istasyonlarda başlayan dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, daha sonra 4 minyatür kaleli dar alanda taktiksel çalışmalar yaptırdı. İdman, serbest şut çalışmasıyla sona erdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:09 Kaynak: İHA

Belek, Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor
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