Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

Antalyaspor, devre arası kamp çalışmalarını dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı antrenman ile sürdürdü.

Antalyaspor, devre arası kamp çalışmalarını dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı antrenman ile sürdürdü.



Antalyaspor, Belek'te devre arası kamp çalışmalarını Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürüyor. Kampın 3. günündeki antrenman, Regnum Carya Sahası'nda gerçekleştirilen düz koşuyla başladı. Daha sonra eğitsel oyunla ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Neşeli geçen eğitsel oyundan sonra istasyonlarda başlayan dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, daha sonra 4 minyatür kaleli dar alanda taktiksel çalışmalar yaptırdı. İdman, serbest şut çalışmasıyla sona erdi. - ANTALYA

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