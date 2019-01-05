Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Devre arası kamp çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdüren Antalyaspor'un sabahki idmanında antrenman eksiği olan futbolcular çalışma gerçekleştirdi.

Antalyaspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Devre arası kamp çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdüren Antalyaspor'un sabahki idmanında antrenman eksiği olan futbolcular çalışma gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmanda Ondrej Celustka, William Wainqueur, Nazım Sangare, Aly Cissokho, Souleymane Doukara, Jean Armel Drole ve Serdar Özkan'dan oluşan 7 futbolcu yer aldı. Hafif sakatlığı nedeniyle cuma günü yapılan antrenmanda yer almayan Serdar Özkan, bu sabah ısınma hareketlerinden sonra düz koşu yaptı. Diğer futbolcular ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Belek bölgesinde hava 10 derece civarında olmasına rağmen futbolcularımızın zorlu dayanıklılık çalışmasının başlarında terledikleri göze çarptı. Antrenman, dar alanda yapılan oyun ile sona erdi. Maçı, beyaz yelekli takım kazandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

Serdar Özkan, Antalyaspor, Spor
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