Antalyaspor'da ilk hedef: Yenilmemek - Son Dakika
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Antalyaspor'da ilk hedef: Yenilmemek

6 saat önce

Süper Lig'de son 7 haftadır rakipleri karşısında kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, yakaladığı yenilmezlik serisini Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da sürdürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor'da ilk hedef: Yenilmemek, System.String[]

Süper Lig'de son 7 haftadır rakipleri karşısında kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, yakaladığı yenilmezlik serisini Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da sürdürmeyi hedefliyor.


Ara transfer döneminde Lukas Podolski, Adis Jahovic, Sinan Gümüş gibi önemli isimleri kadrosuna katıp, Süper Lig'in ikinci yarısı teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sergilediği başarılı performansla dikkati çeken kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Böylece hanesine bir puan yazdıran Akdeniz temsilcisi, bu karşılaşmadan önceki son 6 haftada ise Yukatel Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi, İttifak Holding Konyaspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Ligde en son 18. haftada Göztepe'ye kendi evinde mağlup olan (0-3) kırmızı-beyazlı ekip, son 7 haftadaki söz konusu mücadelelerde 13 puan topladı.


Süper Lig'de 25 hafta sonunda 27 puanla 12. sırada bulunan Antalyaspor, 26. haftanın kapanış maçında 16 Mart Pazartesi Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.


Podolski, gol sayısını 2'ye çıkardı


Fraport TAV Antalyaspor'un Gençlerbirliği maçındaki tek golünü kaydeden yıldız oyuncu Lukas Podolski, takımının bir puan kazanmasına önemli katkı sağladı. Kırmızı-beyazlı ekiple ilk golünü 23. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında atan, bir sonraki hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada takımının 2 golünün pasını veren Alman oyuncu, Antalyaspor'daki gol sayısını 2'ye yükseltti.


Akdeniz temsilcisinde ilk kez 90 dakika boyunca Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyen Podolski, kırmızı-beyazlılarla 5 lig maçında 211 dakika süre aldı.


Murat Süğlün: "Yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz"


Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu Gençlerbirliği deplasmanından bir puanla dönüp yenilmezlik serisini 7 maça çıkardıklarını vurguladı. Tüm oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini, Podolski'nin bir kez daha kalitesini konuşturduğunu ifade eden Süğlün, "Süper Lig'de son 7 haftadır yenilmeyen bir Antalyaspor var. Önümüzdeki hafta Demir Grup Sivasspor ile evimizde karşılaşacağız. Bu maçı da kaybetmeyip, yakaladığımız yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Antalyaspor, Sivasspor, Podolski, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:32 
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