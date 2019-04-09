Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

47 dakika önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen haftanın ikinci antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlılar daha sonra gruplar halinde beş istasyonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçıyla sona erdi.

Özel bir kolejin ilkokul öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileriyle birlikte tesislere gelerek antrenman öncesi futbolcuları ve teknik ekibi ziyaret etti.

Öğrenciler, teknik direktör Bülent Korkmaz, takım kaptanı Diego ve takıma tezahüratlarla destek verdi. Korkmaz ve Diego'ya çiçek veren öğrenciler, Kasımpaşa maçında kırmızı beyazlılara başarı dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:40 Kaynak: AA

Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor
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