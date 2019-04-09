Antalyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları
47 dakika önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde gerçekleştirilen haftanın ikinci antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-beyazlılar daha sonra gruplar halinde beş istasyonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçıyla sona erdi.
Özel bir kolejin ilkokul öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileriyle birlikte tesislere gelerek antrenman öncesi futbolcuları ve teknik ekibi ziyaret etti.
Öğrenciler, teknik direktör Bülent Korkmaz, takım kaptanı Diego ve takıma tezahüratlarla destek verdi. Korkmaz ve Diego'ya çiçek veren öğrenciler, Kasımpaşa maçında kırmızı beyazlılara başarı dileğinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:40 Kaynak: AA
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