Antalyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalyaspor
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:41 Kaynak: İHA
, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa
maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda Teknik Direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde yapılan antrenman, pas ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı. Kasımpaşa maçındaki oyun taktiklerinin denendiği antrenman, serbest şut çalışması ile sonra erdi.
Ögrencilerin ziyareti
Öte yandan Antalyaspor'u bugün Altınyaka Koleji'nin öğrencileri ziyaret etti. Marşlarla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen öğrenciler antrenmanı ziyaret ederek Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve futbolculara çiçek verip imza aldı. Tezahüratlarını antrenman sırasında da sürdüren minikler, hatıra fotoğrafı çektirerek tesislerden ayrıldı. - ANTALYA
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