Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, pas ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalışma yaptı. Kasımpaşa maçındaki oyun taktiklerinin denendiği antrenman, serbest şut çalışması ile sonra erdi.

Ögrencilerin ziyareti

Öte yandan Antalyaspor'u bugün Altınyaka Koleji'nin öğrencileri ziyaret etti. Marşlarla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen öğrenciler antrenmanı ziyaret ederek Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve futbolculara çiçek verip imza aldı. Tezahüratlarını antrenman sırasında da sürdüren minikler, hatıra fotoğrafı çektirerek tesislerden ayrıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:41 Kaynak: İHA
Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in Önümüzdeki Sezon da Takımda Olacağını Açıkladı Galatasaraylı Diagne, Ferdi Tayfur Şarkısıyla Coştu! Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek Diego Costa'ya 8 Maç Ceza
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:25:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]