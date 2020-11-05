Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Akdeniz ekibi, oyuncuları Fedor Kudriashov'un Rusya Milli Takımı, Fredy Ribeiro'nun Angola Milli Takımı ve Bünyamin Balcı 'nın Türkiye Ümit Milli Takımı'nın aday kadrolarına davet edilmelerinden dolayı kutlama mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'yla ilgili skandal iddia: Bir market zincirinin şubesi için kolonlar ve duvarlar yıkıldı