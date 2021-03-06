Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda çalıştı.
Diğer grup, 19 yaş altı futbol takımıyla antrenman maçında karşılaştı.
Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki mücadeleyi Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz ile yöneticilerden Aytaç Altay da izledi.
Kaynak: AA
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