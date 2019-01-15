Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Kayserispor Hazırlıkları Devam Etti

Antalyaspor'da Kayserispor Hazırlıkları Devam Etti

1 saat önce

Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam karşılaşacağı Göztepe maçı kadrosunda yer almayan futbolcular Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Kayserispor Hazırlıkları Devam Etti, System.String[]
Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam karşılaşacağı Göztepe maçı kadrosunda yer almayan futbolcular Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da kupa maçının kadrosunda yer almayan futbolcular Kayserispor ile oynanacak ikinci yarının ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda Kayserispor maçının taktik provalarını yaptırdı. Yağmur altında gerçekleşen antrenman, yarım sahada yapılan oyun ile sona erdi. Antrenmandan sonra restoranda futbolculardan Zeki Yıldırım ile Antrenör Tamer Sivrikaya için doğum günü kutlaması yapıldı. Pastayı birlikte kesen Zeki Yıldırım ve Tamer Sivrikaya, futbolcular ve teknik heyet tarafından tebrik edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Antalyaspor, Spor
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