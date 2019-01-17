Antalyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
- Antrenmandan detaylar ANTALYA - Antalyaspor, cumartesi günü sahasında konuk edeceği Kayserispor maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
- Antrenmandan detaylar ANTALYA - Antalyaspor
, cumartesi günü sahasında konuk edeceği Kayserispor
maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:47 Kaynak: AA
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