Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

- Antrenmandan detaylar ANTALYA - Antalyaspor, cumartesi günü sahasında konuk edeceği Kayserispor maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

- Antrenmandan detaylar ANTALYA - Antalyaspor, cumartesi günü sahasında konuk edeceği Kayserispor maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Antalyaspor, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı Tottenham'ın Yıldızı Mousa Dembele, Çin Takımıyla Sözleşme İmzaladı

Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, 22 Ocak'ta Oynanacak Son Dakika! Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli Aatıf'ı Kiraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:48:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]