Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Antalyaspor, milli maç nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Antalyaspor, milli maç nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, lige verilen milli arada çalışmalarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin taktik ağırlıklı antrenman yaptığı belirtildi.

19 yaş altı takımından genç oyuncuların da katıldığı antrenmanda, oyun intibak ve maç taktik çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi.

Antalyaspor, yarın Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Kayserispor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak
Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi İspanya'ya giden Roberto Soldado: Düşük seviyeli bir ligden buraya geldim Bafetimbi Gomis: Fenerbahçe'yi seviyorum ve büyük saygı duyuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 23:43:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]