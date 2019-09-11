Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
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Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, günü çift antrenmanla ile geçiren kırmızı-beyazlı oyuncuların ilk çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdiği belirtildi.

Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, günü çift antrenmanla ile geçiren kırmızı-beyazlı oyuncuların ilk çalışmasını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdiği belirtildi.


Teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarının gözetimindeki antrenmanın bir saat sürdüğü aktarılan açıklamada, futbolcuların fitness salonundaki aletlerle kuvvet çalışmaları yaptığı kaydedildi.


Açıklamada, Antalyaspor'un günün ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman sahasında gerçekleştirdiğini bildirildi.


Antrenmanı, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay'ın da takip ettiği aktarıldı.

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:05 
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