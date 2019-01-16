Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Kayserispor Mesaisi

Antalyaspor'da Kayserispor Mesaisi

51 dakika önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Kayserispor Mesaisi, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalan Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı lig maçına odaklandı. Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçından galibiyetle ayrılmanın planlarını yapan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda 2 ayrı grup halinde çalıştı. Kupa maçında oynayan futbolcular düz koşu ve rejenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer grup düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Bu grup daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman dar alanda oynanan maç ile sona erdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

Spor
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