Antalyaspor'da Kayserispor Mesaisi
51 dakika önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacağı Kayserispor
maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalan Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı lig maçına odaklandı. Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçından galibiyetle ayrılmanın planlarını yapan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda 2 ayrı grup halinde çalıştı. Kupa maçında oynayan futbolcular düz koşu ve rejenerasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer grup düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Bu grup daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz
gözetimindeki antrenman dar alanda oynanan maç ile sona erdi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:10 Kaynak: İHA
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