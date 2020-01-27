Antalyaspor'da Konyaspor hazırlığı - Son Dakika
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Antalyaspor'da Konyaspor hazırlığı

6 saat önce

ANTALYASPOR'da İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları başladı.

Antalyaspor'da Konyaspor hazırlığı, System.String[]

ANTALYASPOR'da İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları başladı. Yeni transferler Lukas Podolski ve Ersan Gülüm de çalışmada yer aldı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenen Antalyaspor, ara vermeden bu hafta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında ilk onbirde oynayan futbolcular düz koşu ve yenileme çalışmaları yaptı. Teknik direktör Tamer Tuna, diğer futbolcuları ise iki gruba ayırdı.

PODOLSKİ VE ERSAN ANTRENMANDA

Salih Dursun, Eren Albayrak ve Hakan Özmert ile yeni transferlerden Lukas Podolski ve Ersan Gülüm, performans antrenörü Dolu Arslan gözetiminde çalıştı. Diğer grup ise yan sahada ayak tenisi oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler


İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:57 Kaynak: DHA
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