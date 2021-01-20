Antalyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Antalyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

20.01.2021 19:31
Antalyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 24 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 24 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, ligin ilk devresinin son maçında İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda çalışma gerçekleştirdi. Kaleciler ise antrenör Murat Öztürk gözetiminde sahada çalıştı.

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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